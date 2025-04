Una bella stagione di sport. Ecco il cartellone in arrivo

Porto San Giorgio: un’estate di sport da record! Grande entusiasmo e numeri da capogiro per il cartellone degli eventi sportivi primavera-estate 2025 di Porto San Giorgio. E’ stato presentato, ieri in una un’affollatissima conferenza stampa. L’assessore allo sport Fabio Senzacqua ha esordito con orgoglio, sottolineando come il ricco programma, con oltre 50 eventi già patrocinati e più di 90 giornate dedicate allo sport, sia frutto della sinergia con le numerose e attive associazioni sportive locali. "Il merito è delle società sportive", ha dichiarato l’assessore Senzacqua, ringraziandole per il loro impegno.

Il cartellone degli eventi è anche caratterizzato da una nuova grafica e vedrà nel programma una forte presenza di discipline acquatiche, vocazione naturale per una cittadina di mare com’è Porto San Giorgio. Non mancheranno i grandi classici come il Torneo Internazionale di Tennis e il Gran Premio di ciclismo Città di Capodarco, la cui partenza è stata riconfermata dalla città di Porto San Giorgio. Tra le novità spiccano i Campionati Nazionali Assoluti di Judo previsti per il mese di giugno, un ritiro estivo di preparazione agonistica di judo e parolimpica, e un’inedita "Partita del Cuore" che vedrà sfidarsi artisti e rappresentanti del territorio il 24 maggio. L’importanza degli eventi sportivi va oltre l’aspetto agonistico, rappresentando un volano per il turismo e l’economia locale, con presenze alberghiere e un indotto significativo per ristoranti e attività commerciali. Il sindaco Valerio Vesprini ha rimarcato come lo sport sia "sociale, salute, turismo e commercio", ma soprattutto "attaccamento alla città".

Un plauso è stato rivolto all’Ufficio Sport e a tutta l’amministrazione comunale per il supporto fornito. La chiusura della stagione sportiva è prevista per il 7 settembre con la Festa dello Sport, un evento in crescita che sta diventando un riferimento a livello provinciale. Durante la conferenza, alcune associazioni hanno brevemente illustrato i propri eventi, per invogliare ancora di più tutta la cittadinanza sangiorgese e non solo a partecipare.

Come il Maretta Club con i campionati italiani di pesca d’altura, la Lega Navale di Porto San Giorgio che ha in programma una gara di canottaggio e l’immancabile e sempre attivissima associazione "Liberi nei vento". Il cui presidente, Daniele Malavolta il quale ha citato la tanta attività svolta con regate nazionali e corsi di vela per i giovani. È stata inoltre presentata un’interessante iniziativa per coinvolgere ragazzi diversamente abili in esperienze in mare con moto d’acqua e il ritorno a Porto San Giorgio del campionato nazionale assoluto di Karate. Un’estate all’insegna dello sport e della partecipazione attende Porto San Giorgio.

Silvio Sebastiani