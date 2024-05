Una bici in movimento colpita dallo sportello dell’auto parcheggiata

Il più classico degli incidenti tra un’auto in sosta e un ciclista: la biciletta in movimento che viene colpita colpito dallo sportello dell’auto parcheggiata. E’ accaduto ieri mattina tra i posteggi e la pista ciclabile del lungomare sud di Porto San Giorgio e ad avere la peggio è stato un 85enne del posto che, a seguito della caduta, ha riportato un forte trauma cranico dopo aver battuto la testa sull’asfalto. L’incidente si è verificato ieri mattina poco dopo le 10.30, all’altezza della scuola "Canossiane". Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che viste le condizioni dell’anziano, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ciclista è rimasto sempre cosciente, ma è stato ugualmente trasportato all’ospedale regionale "Torrette" di Ancona dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.