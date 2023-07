Una carta per le famiglie con figli

Sono 711 le famiglie elpidiensi che stanno affrontando difficoltà economiche alle quali sono state destinate le carte solidali acquisti. La Carta solidale è stata istituita dal Ministero dell’Agricoltura che, per questo primo anno, ha stanziato 500milioni di euro, e comporta l’assegnazione di un contributo di 382,50 euro una tantum che i destinatari potranno utilizzare per acquistare beni alimentari di prima necessità al supermercato. Il contributo in questione, non è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza, né col Reddito di Inclusione, né con la Naspi o indennità di mobilità, Cig o con qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà di cui possa godere anche uno solo dei componenti il nucleo familiare. Una volta perfezionato l’iter, l’assegnazione dei contributi avviene attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.