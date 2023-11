Una casa a Fermo costa meno rispetto agli altri capoluoghi

Si moltiplicano i cartelli vendesi in tutto il territorio fermano, si vende ovunque, tra vecchi e nuovi appartamenti, case e ruderi. Cresce anche il mercato degli acquisti, complice la presenza dell’università in città e la forte richiesta di affitti da settembre a maggio. A Porto San Giorgio difficilissimo trovare affitti lunghi, riferiscono gli agenti immobiliari, dato che il mercato si è monopolizzato quasi esclusivamente sugli stagionali, peraltro altissimi, e di spazi di manovra ce ne sono pochissimi. Il mercato immobiliare marchigiano mostra segnali di raffreddamento nel terzo trimestre del 2023, secondo i dati raccolta dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale marchigiano ad opera di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence.

Su base annua sia i prezzi di vendita sia gli affitti sono cresciuti, del 2,5 per cento e del 7,7 per cento rispettivamente, negli ultimi tre mesi i primi si mantengono sostanzialmente stabili (+0,8 per cento), mentre i secondi perdono 3,6 punti percentuali. L’Agenzia Alkadia di Porto San Giorgio spiega che a sostenere i giovani, tra i 20 e i 31 anni, ci sono i bonus proprio per gli affitti, per chi paga un canone di locazione annuale che supera i 991 euro: "È una misura che intende sostenere i giovani che cercano la loro autonomia", commenta l’agente Stefano Pallotti. Comprare casa nelle Marche costa, oggi 1.711 euro al metro quadro di media, mentre per affittarla servono 9,5 eurometri quadrati. La città più cara in regione è Pesaro, stabile nel trimestre a 2.238 eurometri quadrati di media. La maggior parte dei territori, in accordo con la tendenza regionale, mostra una situazione di sostanziale stabilità, con la provincia di Ancona a mostrare l’incremento maggiore nel trimestre, 2,4 per cento. Perde invece il 2,4 per cento il comune di Fermo. Guardando alla domanda, prevalgono i segni più capeggiati dal comune di Fermo che supera il +37 per cento nel trimestre, mentre tra i diversi territori in negativo spicca la città di Ascoli Piceno (-18,1 per cento). Il territorio della provincia di Pesaro e Urbino si rivela il più caro in regione per gli affitti: 11,3 eurometri quadrati di media, in aumento di quasi il 2 per cento nel trimestre.