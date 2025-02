Una cena a lume di candela contro lo spreco energetico

Anche quest’anno, il Comune di Porto Sant’Elpidio aderisce alla campagna nazionale ‘M’illumino di meno’ (promossa dal programma Caterpillare e da Radio Rai 2 ormai 25 anni fa) e lo fa lunedì 17 febbraio, spegnendo le luci della Torre dell’Orologio, "per dare il via a una settimana di attenzione e sensibilità ambientale - dice l’assessore Maria Laura Bracalente – ma stiamo portando avanti una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e alle attività commerciali per dedicare un po’ di tempo a compiere gesti tesi al risparmio energetico. Bastano piccole azioni, come una cena a lume di candela".

Ed è proprio una cena a luma di candela quella che ha programmato per domani sera, Ciak Brasserie di Antonella Cimadamore in collaborazione con il Centro Bilingue. "Abbiamo aderito a ‘M’illumino di meno’ proponendo una serata ‘Tra fiamme e sapori’, una ‘cena del fuoco’ che vuole essere una esperienza unica" dice la Cimadamore. Non solo le luci del locale saranno spente, ma lo sarà ogni dispositivo alimentato a corrente e saranno proposti solo piatti cucinati col fuoco o al camino a legna. "Una serata che vuole essere una occasione per riscoprire i sapori autentici della nostra tradizione in una ambientazione suggestiva".

Quella di domani non è l’unica iniziativa del Ciack che va al di là della consuetudine e che va nella direzione di proporre anche occasioni di informazione e approfondimento sulle abitudini alimentari. Il 21 febbraio, infatti, si tiene una ‘serata senza glutine’ in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia e Vegan Ok. info: 328 4633220.