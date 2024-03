Una cena e tanta solidarietà per sostenere le attività di Emergency

Una cena per sostenere il mondo, è l’idea che il gruppo di volontari di Emergency ha portato anche a Fermo, organizzando un evento per venerdì alle ore 20, grazie alla collaborazione del ristorante Kaizen Sushi in via Girolamo Montani 12, una cena dai sapori orientali. Il menu avrà un costo di 30 euro di cui 5 euro saranno devoluti all’associazione umanitaria. Previsto anche un menu bambini. Sarà un’occasione di solidarietà e un modo per conoscere da vicino il lavoro e la storia dell’associazione, nonché i suoi progetti nel mondo. "Saranno i benvenuti anche ristoratori che volessero aderire all’evento diffuso e che possono chiedere informazioni in merito scrivendo una mail all’indirizzo eventi.gruppi@emergency.it", spiegano i volontari. I fondi raccolti grazie alla X edizione di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 130 mila pasti al mese ai loro pazienti. Quest’anno il file rouge che guiderà 100 Cene sarà, infatti, il concetto di ‘cura’ inteso a tutto tondo: dall’assistenza medico-sanitaria alla corretta alimentazione passando per i pasti garantiti gratuitamente all’interno degli ospedali di Emergency. Un gesto per nulla scontato nei Paesi in cui Emergency lavora, ma necessario perché una sana e adeguata alimentazione è parte essenziale del percorso di guarigione. Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 351 7280805 oppure scrivendo una mail a fermo@volontari.emergency.it.