Una cena per indossare di nuovo l’abito da sposa

Una cinquantina di spose, per una sera, si sono concesse il piacere di indossare di nuovo l’abito del loro matrimonio e, insieme ai loro mariti, rivivere il sogno e la magia del giorno della loro unione in una cena volutamente speciale organizzata negli spazi del ristorante Villa Bianca. L’originale iniziativa, ideata da Eleonora Crocetti, event planner della struttura, ha visto la partecipazione di decine di coppie che hanno potuto letteralmente rivivere l’atmosfera di un banchetto nuziale, ed hanno accettato l’invito a calarsi di nuovo in un’atmosfera emozionante creata apposta per loro, per una serata diversa dal solito.

"Ho sempre creduto in questo evento (giunto alla terza edizione, ndr) e stavolta siamo andati davvero oltre le aspettative iniziali" dice la Crocetti, a conferma di come le coppie abbiano gradito di essere coinvolte in una occasione tanto piacevole e coinvolgente. A rendere la serata ancora più piacevole ha contribuito il raffinato ed esclusivo menu firmato da Marco Biagiola, lo chef di Villa Bianca; la conduzione affidata a Jessica Tidei, mentre Sabrina Vinci di Vinci Wedding ha immortalato i momenti più emozionanti della serata, e Trilli Eventi ha curato l’allestimento.