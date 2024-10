Una cena unisce Urbani e Accademia

E’ sempre più stretta, oltre che proficua e costruttiva per gli studenti dell’indirizzo enogastronomico dell’Urbani, la collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Fermo. Una collaborazione che avrà il suo momento culminante nella cena ecumenica del 17 ottobre, ma che ha avuto una fase di approfondimento, ricerca, scambio di esperienze tra il mondo dell’Accademia e i ragazzi, complici i loro professori. Quest’anno il tema scelto dall’Accademia (valido per tutte le delegazioni italiane e straniere) è: fagioli, ceci e altri legumi.

"Tutte le ricerche dell’Accademia sono sui legumi e saranno condensate in un volume, editato ogni anno – spiega il delegato di Fermo, Fabio Torresi – con ricette tipiche della tradizione regionale". Per la cena ecumenica l’organizzazione è stata affidata dall’Accademia a Luciana Cantarini e Roberto Ferretti. E’ un appuntamento che conclude la fase di studio sul tema assegnato e intorno al quale si organizza, in contemporanea con le delegazioni italiane e straniere, un momento conviviale.

"Siamo venuti a scuola ed è stato piacevole stare con i ragazzi che quest’anno sono stati coinvolti ancora di più: partecipano dal punto di vista pratico e con un lavoro svolto da loro" aggiunge Cantarini.

Il vicepreside, Mario Andrenacci evidenzia "il rapporto costruito negli anni con l’Accademia che è cresciuto. Quest’anno abbiamo strutturato il progetto in maniera ancora più costruttiva approfondendo aspetti legati ai legumi, invitando a scuola professionisti ed esperti mettendoli a disposizione dei ragazzi. Sono percorsi educativi che vogliamo continuare a costruire in alcune classi anche nei prossimi anni". "I ragazzi – aggiunge il professor Enrico Maria Rimbano – hanno fatto una ricerca, anche presso i parenti più anziani e hanno realizzato delle videointerviste che mostreranno il 17 ottobre (ore 18,30)". Hanno collaborato le classi 3A enogastronomico di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio con i professori Erica Magnante, Pierpaolo Piermarini (cucina), Rosella Pace (ricevimento) e Stefano Isidori (sala). Prima della cena, alle 18, curiosità storie e ricette sui legumi con Roberto Ferretti; le videointerviste dei ragazzi e la presentazione del volume dell’Accademia.

Marisa Colibazzi