Una comitiva a tavola: la rimpatriata dei 75enni

Si sono ritrovati per salutarsi, scambiarsi i saluti, magari condividere i ricordi di anni trascorsi insieme a scuola, i racconti delle rispettive famiglie figli e nipoti, insomma un pranzo di allegria. Una simpatica comitiva composta da cittadini serviglianesi e residenti del circondario tutti 75enni si sono ritrovati per la più classica delle ‘rimpatriate’ sabato a pranzo presso il ristorante ‘Re Leone’ di Servigliano. Un modo per festeggiare insieme il traguardo raggiunto e semplicemente per trascorrere qualche ora in allegria come avveniva da ragazzi quando la comitiva si ritrovata. La rimpatriata è stata molto partecipata, hanno presenziato: Fiorella Baglioni, Enrico Boccioni, Cesare Bonifazi, Vera Capparelli, Sante Cesetti, Graziella Cinquantini, Angelo Cippitelli, Giuseppe Di Biagio, Giancarlo Fagiani, Gabriele Felici, Gianfranco Felicioni, Claudio Giovalè, Gianfranco Marilungo, Marina Marziali, Vincenzo Maurizi, Piero Orazi, Luigi Simonetti, Angelo Tisi, Delio Tomassetti, Maria Mercuri e Maria Antonietta Vagnetti. Una bella e nutrita comitiva che ha ripercorso i tanti momenti trascorsi insieme, ricordi che si sono uniti gli uni agli altri come se fossero accaduti ieri. a.c.