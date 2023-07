Una discarica in mezzo al bosco Gli ambientalisti: "Bomba ecologica"

Il Coordinamento in difesa del fiume Tenna attraverso Legambiente, per avvalorare l’inadeguatezza del progetto di captazione delle acque da parte della Ciip, segnala a monte dell’area destinata alla costruzione una discarica lungo il fiume.

Proprio il Coordinamento, dopo il confronto con i tecnici della Regione, in cui sono stati affrontati temi tecnici e ambientali, hanno portato all’attenzione delle istituzioni un nuovo problema. "Con il supporto di Legambiente – spiega il Coordinamento – è stato rilevato nel medesimo corso d’acqua, a monte della futura ubicazione dell’opera di presa idropotabile, una vecchia discarica ricadente nel comune di Montefortino, che presenta le condizioni per divenire una bomba ecologica. Il quadro sembra chiaro, un cedimento della discarica che riversa da tempo, parte dei suoi rifiuti, tramite un piccolo torrente, direttamente nel fiume Tenna, in un contesto boschivo costituito da alberi e arbusti che ne nasconde la presenza".

Le foto sono in effetti eloquenti: in mezzo agli alberi si trova di tutto, come una vera e propria discarica a cielo aperto.

"Non si capisce – si legge ancora nella nota del coordinamento – come possa essere utilizzata l’acqua di questo corso d’acqua per uso potabile quando è presente una discarica a monte che necessità di bonifica".

Le domande che si sono posti i rappresentanti del coordinamento sono molte: come ha fatto il progetto ad ottenere le autorizzazioni se non le relazioni ambientali con prendevano tale situazione? E ancora, quale sarà ora la posizione della Regione su igiene e salute pubblica? Una questione delicata che è stata portata all’attenzione di Enti regionali, nucleo ecologico dei carabinieri e alla Prefettura di Fermo.

Nel frattempo i membri del Coordinamento, fanno sapere che sembra che nonostante lo stato di agitazioni dei residenti del territorio, il progetto della Ciip sia stato definitivamente appaltato ad una multinazionale spagnola del comparto idrico, per la somma di 13.164.949 euro, in gran parte finanziata con fondi europei del Pnrr.

a.c.