Una domenica a teatro con i bambini. Arriva lo spettacolo ’Il filo magico’

Tutti pronti per la quarta data di ’Domenica a teatro’ la stagione di teatro per bambini e famiglie di Porto San Giorgio: alle ore 17 di domenica 9 febbraio andrà in scena lo spettacolo ’Il Filo Magico’ della compagnia I Teatrini di Napoli. ’Il filo magico’ è una bellissima fiaba popolare francese di straordinaria attualità di temi e ricchezza di suggestioni, capace di stimolare riflessioni oggi particolarmente importanti, come la necessità di riappropriarci del tempo e vivere le sue richieste fino in fondo, senza paura e senza scorciatoie o accelerazioni, traendone indispensabili insegnamenti e benefici per la maturazione della nostra vita.

La compagnia I Teatrini, fondata nell’ormai lontano 1991, è attiva a Napoli e anche sull’intero territorio nazionale con attività di produzione e promozione teatrale per l’infanzia e la gioventù, e come tale riconosciuta dal ministero della cultura, Direzione Generale Spettacolo, tra le realtà nazionali che operano nel settore.

Biglietto unico per il pomeriggio di domenica a 6,50 euro.