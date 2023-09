Una domenica con i nonni

Il Centro Sociale Giovanni Conti, Mondo Sociale Aps, in collaborazione col gruppo teatrale dialettale elpidiense ‘Li smemorati’ e col sostegno del Comune, hanno organizzato per domenica (ore 16) una gustosa iniziativa interamente dedicata alla ‘Festa dei nonni’ che, per di più, funge da piacevole anteprima degli eventi promossi in occasione della festa patronale di San Serafino (settimana prossima). ‘Nonni e Nipoti raccontano’ è il titolo uno spettacolo dedicato ad un rapporto speciale che caratterizza gli anziani e i giovanissimi delle famiglie e che sarà rappresentato con una serie di aneddoti, racconti, sketch scanzonati ed esilaranti messi in scena dai brillanti attori amatoriali degli ‘Smemorati’ sul palco del teatro ‘La Perla’. Un modo simpatico per celebrare una festa nata per dare il giusto risalto a quel legame unico che unisce nonni e nipotini. Al termine, aperitivo offerto del centro sociale ‘Conti’.