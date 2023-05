Una domenica nelle botteghe

Segue dalla prima

Per la tappa di domenica, in programma sul territorio monturanese, la Bottega Ospitale ’Aria’ di Arianna Pangrazi accoglierà e presenterà due imprese dell’artigianato artistico di Ascoli Piceno. Sarà dunque l’occasione per conoscere i pizzi a tombolo di Gabriella Tassotti e le porcellane di Patrizia Bartolomei, tutte produzioni artistiche di altissima qualità. Il via intorno alle 17 con il saluto delle autorità e l’intervento della bottega padrona di casa che introdurrà quelle ospiti, il tutto scandito da varie esibizioni al pianoforte di Adrian Vasilache. Poi, sempre presso la bottega di Arianna Pangrazie in Via Friuli, sarà possibile visitare l’esposizione delle opere di Gabriella Tassotti e Patrizia Bartolomei, concludendo il tutto con una degustazione di vino e miele. "Con Craft Surfing promuoviamo l’eccellenza artigiana – spiega il direttore generale Cna Fermo

Andrea Caranfa - creando una rete di imprese e di maestri artigiani, facendo scoprire e riscoprire a

cittadini e turisti percorsi della bellezza marchigiana".