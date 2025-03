Una donazione per i piccoli pazienti del Salesi

E’ stata formalizzata in questi giorni la donazione della comunità di Monte Vidon Corrado nei confronti della Fondazione ospedale Salesi di Ancona, frutto della raccolta maturata in occasione delle festa dell’Epifania. In occasione delle festività l’Amministrazione guidata dal sindaco Elio Vincenzi, aveva avviato una raccolta di fondi, e dopo le opportune procedure è stata effettuata la donazione che ammonta alla cifra di 1.275 euro.

"A nome personale e dell’Amministrazione desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutta la popolazione per la generosità dimostrata – commenta Elio Vincenzi – che ci ha permesso di raccogliere 1.275 euro che è stata devoluta alla Fondazione ospedale Salesi. La vostra partecipazione e impegno sono stati fondamentali nel raggiungere quest’obiettivo, considerando che è stato il primo appuntamento con l’iniziativa ‘Lotteria delle Befana’, che intendiamo ripetere ogni anno.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito con l’acquisto dei biglietti della ‘Lotteria della Befana 2025’, che sono stati disponibili presso tutte le attività commerciali di Monte Vidon Corrado. Siete stati tanti, non solo abitanti del nostro paese, ma anche dei paesi limitrofi. Vorremmo estendere un sincero riconoscimento a tutti i commercianti che hanno donato premi per incentivare l’iniziativa. La loro disponibilità e spirito di comunità sono stati esempi di come, insieme, si può fare la differenza, infine ringrazio la dottoressa Cinzia Mincarelli, che ci ha fatto da tramite con la Fondazione Salesi".