Una fiaccolata per continuare la battaglia

Un pomeriggio di unione e condivisione proprio per parlare di violenza contro le donne. Questo l’intento dell’iniziativa posta in essere per la giornata di oggi a partire dalle ore 18, dall’Amministrazione Comunale di Monte Urano insieme alle associazioni monturanesi che daranno vita ad una fiaccolata. Ritrovo e partenza in programma dalla panchina rossa, poi un percorso a piedi lungo il centro cittadino e relativa chiusura presso la Sala Riunioni del Comune con gli interventi di tutte le realtà coinvolte. Sarà anche l’occasione per la presentazione del progetto "In altre parole" del collettivo Pensiero Manifesto, curato dall’associazione Karussell. Una iniziativa fortemente voluta e che si concretizza in un momento nel quale tale dibattito è al centro delle cronache anche per i ben noti, e recenti, fatti di cronaca. Sarà un momento di particolare riflessione dunque tra le varie istituzioni e le varie associazioni con la Ets Onlus ma anche Casa Sandra, da sempre impegnate in primissima linea. Tanti parti coinvolte e un unico messaggio ma anche la certezza che saranno tanti i cittadini pronti a raccogliere questo appello per unirsi e condividere questo momento di assoluta vicinanza per un fenomeno, purtroppo, che non accenna a fermarsi.

Fondamentale quindi tenere alta la guardia contro un fenomeno che continua a scuotere l’opinione pubblica, soprattutto dopo l’omicidio della 22enne Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex poco prima della laurea, lo scorso 11 novembre. Questo femminicidio più di altri ha colpito la sensibilità di tutti, portando in piazza migliaia di persone in tutta Italia.