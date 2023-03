Una fiaccolata per Jaghunar Pignotti: "Non sarete soli"

C’è stato un viavai di connazionali, anche ieri, davanti alla casa di Jaghunar Singh, d’altra parte, la comunità indiana è sempre così: quando c’è sofferenza per qualcuno di loro si radunano, sono solidali e in queste ore sono vicini a un padre e una madre che dovranno venire a patti con la morte, tragica del figlioletto. I Singh sono da tempo in Italia, fino a 4 anni fa risiedevano a Porto Sant’Elpidio, poi si sono trasferiti a Casette e qui hanno comprato casa. Il padre lavora come operaio, la mamma accudisce i figli entrambi nati in Italia. Alcuni connazionali che abitano poco distante, ieri guardavano e riguardavano, con grande emozione e commozione, i video girati 3-4 giorni prima, dove si vede Jaghunar che gioca e si diverte un mondo con tutti gli altri bambini. In una frazione popolosa ma tutto sommato piccola come Casette d’Ete, è facile fare amicizia e integrarsi per gli stranieri e i vicini di casa descrivono questa famigliola con affetto e rispetto. Qualcuno sui gruppi social di Casette, per ricordare quel bimbo bello e vivacissimo, ha buttato là l’idea di una fiaccolata da organizzare nei prossimi giorni. Anche la scuola vuole fare qualcosa per dare un segno di vicinanza alla famiglia e alla sorellina. Intanto, il sindaco Alessio Pignotti fa sapere che i Servizi Sociali si sono subito attivati a sostegno della famiglia, anche con lo psicologo della scuola per la sorellina di Jaghunar, "e vedremo cos’altro ancora si potrà fare perché vogliamo che sentano la nostra vicinanza e non lasciarli soli". m.c.