Una folla per il tombolone del Montani

Una festa grande, un gioco di intelligenza e di bellezza, di cultura e di giovinezza, tra le mura di una scuola storica. Un successo senza precedenti per il Tombolone scientifico del Montani, ben 90 giochi organizzati dagli studenti dietro la guida attenta dei docenti e con l’attenzione sempre grande della dirigente Stefania Scatasta. Una folla enorme di famiglie, di bambini, di giovani e giovanissimi si sono cimentati nei tanti giochi scientifici, presente anche il prefetto, Michele Rocchegiani, che si è trattenuto coi ragazzi per più di due ore. Anche il sindaco Paolo Calcinaro ha portato il suo saluto e il grande interesse per i giochi proposti, la docente Teresa Cecchi racconta: "Abbiamo vissuto il sedicesimo anno di Tombolone, passa il tempo, ma la gioia di far festa mentre gli studenti imparano ed insegnano non passa mai. Il Montani è una Scuola che non si immagina per le tecnologie all’avanguardia che è possibile far conoscere anche ad una bambina o a un ragazzino. È sorprendente per il senso di comunità che gli ex allievi vivono e ti fanno. Il plauso del Prefetto per l’educazione e la preparazione dei ragazzi nonché la sua attenzione attiva nelle esperienze svolte ci dà un’enorme soddisfazione. Il Tombolone è un momento di dono alla comunità, in cui la tecnica del Montani viene declinata in tutti gli interconnessi ambiti disciplinari e quindi nella stessa cartella, e le abbiamo quasi finite le 500 cartelle stampate su carta, puoi trovare i Bot, come fare il diesel dalla plastica abbandonata in mare, gestire un atterraggio da un aereo, le lunule di Ippocrate, le meraviglie di un braccio robotico e tanto altro. Sono felice che tutto sia andato benissimo in ogni dipartimento". Grande l’entusiasmo della preside Scatasta: "Sono orgogliosa di tutta la squadra che ha lavorato, docenti, tecnici, collaboratori e di tutti i ragazzi, abbiamo fatto vedere il volto bello della scuola, la scienza che si vive è umana e vicina e non fa paura".

a.m.