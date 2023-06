Una folla per l’ultimo saluto a Tappatà

Il dolore mesto e composto dei tanti che hanno gremito la chiesa di Santa Maria per l’estremo saluto all’ex primario fresco di pensione, Giuseppe Tappatà, si è sciolto in un ultimo, forte, applauso per un uomo dalla vita intensa, piena, generosa. Parlando di Giuseppe, Don Andrea Bezzini ha sottolineato la sua professionalità "intesa come competenza, disponibilità: la sua preparazione come medico, la sua disponibilità e la profonda umanità nel coltivare le relazioni. Un bravo medico, ma soprattutto un padre e un nonno esemplare". Numerosi gli amici di una vita che si sono ritrovati in chiesa, quelli che hanno condiviso con lui l’amore per la politica attiva per la città e le ‘battaglie’ che vedevano sempre Tappatà eccellente mediatore, a partire dagli ex sindaci Gianni Basso, Paolo Baleani e Gastone Gismondi fino all’attuale, Endrio Ubaldi insieme ad altri esponenti dell’amministrazione e alla gente che ha voluto essere vicina a Sara e Gabriele, ai loro coniugi e ai nipoti. E proprio uno dei tre nipoti ha accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa di Santa Maria ed è rimasto lì accanto, la mano stretta a quella della mamma Sara, fino a quando il feretro non è stato sistemato sul carro funebre.

Un’immagine che dice più di mille parole sul vuoto che lascia ‘Peppe’ nei loro cuori. Tanti anche i medici, colleghi e collaboratori dell’ex primario di Rianimazione dell’ospedale di Macerata, da Daniela Corsi (direttore generale Ast Macerata) all’ex direttore Gianni Genga, passando per il collega GianRenato Riccioni, che è stato l’ultimo ad aver parlato con Tappatà, al telefono, mercoledì pomeriggio. Si sarebbero dovuti risentire dopo una mezz’ora, per questioni loro. Dopo numerosi tentativi di richiamarlo andati a vuoto, Riccioni si è preoccupato e, da Corridonia è partito per raggiungere la casa dell’amico arrivando quasi insieme al figlio Gabriele, scoprendo che Giuseppe non poteva più rispondere a nessuno. Riccioni, dal pulpito, ha salutato l’amico: "Quando ho constatato la tua morte, ti ho abbracciato e ho pianto come quando è morto mio padre. Incontrarti è stato un dono che ha dato bellezza alla quotidianità del nostro lavoro, fino a far crescere un’amicizia preziosa. Sei stato per me una pioggia, mi hai ‘inzuppato’, mi hai reso, la persona che sono e per questo ti ringrazio immensamente".

Marisa Colibazzi