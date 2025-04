Una gara con l’arco storico

Gara di arco storico da vivere all’interno dei suggestivi spazi del centro storico di Grottazzolina. Domani 13 aprile con inizio a partire dalle 8 prenderà il via la 21° edizione del Trofeo ‘Azzo VII D’Este’, gara valevole per il campionato nazione di tiro con l’arco storico che richiamerà numerosi arcieri divisi nelle varie categorie, appartenenti ai gruppi di rievocazioni storiche delle città del centro Italia. La manifestazione è organizzata dall’associazione grottese ‘Arcieri di Azzolino’ che lo scorso fine settimana si è distinta per aver vinto a Recanati il ‘Torneo della Marca’, una sfida fra circa 24 arcieri storici appartenenti a 18 diverse compagnie delle Marche. La manifestazione si snoderà nell’arco della mattinata su 18 postazioni di tiro in stile medioevale dislocate nelle varie piazze, strade a suggestivi scorci allestiti all’interno del centro storico di Grottazzolina, a cui dovranno approcciarsi tutti i concorrenti in gara, seguendo le regole del regolamento sportivo Lias.