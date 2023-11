Una gioia dopo l’incendio. Riparte l’Arca di Noè, l’agrinido è provvisorio:: "Ora un clima di serenità"

Un luogo che mancava, uno spazio che si temeva fosse perso e che oggi torna a riempirsi di bambini e di bellezza. Ha ripreso quasi in pieno l’attività dell’agrinido Arca di Noè, distrutto da un incendio questa estate, è ripresa nella struttura provvisoria messa a disposizione dalla azienda agricola Bagalini, con i permessi ottenuti dal Comune in tempi record per poter ripartire da questo anno scolastico. Un impegno grande per garantire la sicurezza dei bambini che frequentano la struttura, ma anche un abbraccio da parte di tutto il territorio che da subito si è stretto intorno ai titolari e alle educatrici di una struttura amata e apprezzata da decine di famiglie. Il nuovo nome del nido è ‘La casa di Kira’, dal dolce labrador nero che è amica e compagna quotidiana dei bambini.

Nei giorni scorsi anche il coordinamento pedagogico Fondazione Chiaravalle Montessori ha trascorso la mattinata con i bambini e il gruppo di lavoro educativo, a scoprire i nuovi spazi, a ritrovare le emozioni, a prendersi cura degli animali e del verde che c’è in campagna: "Si respira un clima di serenità ed energia, nonostante l’obiettivo della ricostruzione del servizio sia ancora lontano e le fatiche degli adulti, sul piano organizzativo e gestionale, siano aumentate – raccontano i titolari del nido –. Anche le famiglie hanno dato il loro apporto, indispensabile alla rinascita della piccola comunità educativa, affidandosi con fiducia alle scelte del team e condividendo con loro i passi necessari alla ripresa delle attività nel nuovo spazio. Come già in altre occasioni difficili, la natura e gli animali della fattoria stanno dando un grande aiuto alla ripresa della vita del servizio, offrendo ai bambini e agli adulti straordinarie occasioni di esperienza, apprendimento e benessere".

Roberto e Allerina Bagalini che hanno sognato questo nido proprio nel cuore della loro azienda agricola oggi devono dire tanti grazie: "Agli amici che si sono stretti forte forte a noi e a chi non ha avuto il coraggio di farlo. Ai genitori che ci rinnovano la loro fiducia ogni giorno. A Roberto che da subito a pensato alla ricostruzione e come ripartire, ai tecnici, all’ambito XIX di Fermo che ci ha sostenuti e incoraggiati, insieme con il sindaco e l’assessore Giampieri. Tutti ci hanno fatto capire che l’agrinido l’Arca di Noè é stata la casa di tanti bambini e di tante famiglie, ognuno ha sentito la perdita e ha voluto starci accanto per darci la forza per ripartire. Ringraziamo soprattutto i bambini che ci insegnano ogni giorno il vero significato della parola Resilienza".