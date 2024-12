Una giornata dedicata alla boxe

Il palasport di via Ungheria ospita oggi, ‘Day in the cage – Winter edition’, una giornata dedicata alle discipline da combattimento, promossa da Asd Fil’s Fight e Pugilato Nike Fermo. Da mattina a sera, si susseguiranno incontri di Mma, K1, Muay Thai, Submission, Gym Boxe e pugilato olimpico. Paolo Biondi (Fil’s Fight) e Fausto Rocco (Nike Fermo) spiegano che "il momento clou è alle ore 21, col match del nostro Lorenzo Tulli contro Abdallah Mohammed". Per Tulli, 18enne di Porto Sant’Elpidio, il più giovane pugile professionista italiano nella sua categoria (allenato da Matteo Paccapelo) sarà il quarto combattimento da professionista, e torna a combattere nella sua città, dove ha esordito a marzo. "Siamo onorati che sia stata scelta ancora la nostra città, dopo l’eccellente risultato dell’evento organizzato alcuni mesi fa" affermano gli amministratori. "Mi sento pronto al cento per cento – dice Tulli -, ci tengo a combattere nella mia città e sono certo di vincere".