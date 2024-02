Una giornata di fraternità organizzata dal gruppo Unitalsi

In concomitanza con la Giornata del Malato, il gruppo Unitalsi di Porto Sant’Elpidio ha organizzato una Giornata di Fraternità cui hanno partecipato oltre 160 persone, tra anziani, diversamente abili, persone che vivono in condizioni di disagio. Dopo la Santa Messa celebrata da don Tarcisio Chiurchiù, nella chiesa del Sacro Cuore, i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale nel salone della Croce Verde dove hanno potuto gustare un pranzo preparato dall’associazione di quartiere San Filippo, con prodotti, bibite e dolciumi donati per l’occasione. Da parte dell’Unitalsi un enorme ringraziamento va proprio ai volontari del quartiere San Filippo che hanno subito dato la loro generosa disponibilità e si sono prodigati al meglio per rendere il più piacevole possibile questa giornata di festa alla quale sono intervenuti anche il sindaco Massimiliano Ciarpella, gli assessori Marco Traini e Andrea Balestrieri oltre al presidente diocesano dell’Unitalsi, Fabiola Casturà, oltre a svariate delegazioni dei comuni del comprensorio.

m.c.