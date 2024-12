Una giornata per raccogliere fondi da donare al centro ’Il girasole’

E’ stato un successo l’open day promosso dalla palestra Jump per raccogliere fondi da donare al centro diurno socio educativo e riabilitativo ‘Il Girasole’ di Sant’Elpidio a Mare. In tanti hanno risposto all’invito di andare in palestra per coniugare divertimento, attività fisica e solidarietà nella sala pesi o seguendo i corsi proposti da mattina fino a sera.

La palestra Jump, in collaborazione con Avis, Avis Giovani, Admo, Aido, Croce Azzurra e Fondazione Telethon, ha voluto fornire un’occasione speciale per sostenere un centro che ospita utenti in condizione di disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali e per i quali non è prevedibile un percorso di inserimento lavorativo o formativo. Walking, pilates, balli di gruppo, balla in forma, spinning, funzionale: tante le attività proposte accanto alle quali è stato possibile conoscere più da vicino le associazioni che si sono unite per un obiettivo solidale comune e che hanno ringraziato quanti hanno raccolto l’invito a fare solidarietà in modo alternativo.