Una giornata tra castagne, bambini e convivialità nel centro storico

Grazie alla collaborazione fra l’amministrazione di Montegiorgio, l’associazione culturale feste parrocchiali e ‘Let’s Marche’, si terranno oggi per l’intera giornata una serie di iniziative dedicate alle famiglie non solo di Montegiorgio per animare il centro storico. A partire dalle 8 e fino alle 21, ecco all’ingresso del centro storico e in piazza Matteotti la castagnata in piazza con castagne, polenta con il baccalà e i tradizionali caciù sia nella ricetta originale a base di fava, ma anche con ripieno di castagne.

Il tutto anche con possibilità di asporto. Alle 14.30 in piazza Matteotti prenderà il via la prima edizione della ‘Festa dei Bambini’ e per l’occasione saranno organizzati una serie di eventi tutti dedicati ai più piccoli: spettacoli di animazione, magia, show, trampolieri, trucca bimbi, la presenza di mascotte che faranno giocare grandi e piccini, palloncini colorati, gonfiabili oltre ai più tradizionali giochi di strada un modo per mettere insieme le varie generazioni su quei giochi semplici e poveri che hanno intrattenuto intere generazioni.

Una bella occasione prima dell’arrivo dell’inverno di trascorrere insieme all’aria aperta qualche ora di socializzazione e divertimento. Per i più grandi invece l’occasione di concedersi qualche castagna da magiare sul posto o magari da portare a casa e gustare in famiglia.

