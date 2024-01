Una grande festa in arrivo per il decennale del brodetto

Decennale del brodetto, lo cucineranno in 27 ristoranti. Il via i gennaioVia il 5 gennaio.L’assessore Petracci: "Prezzo fisso e gran finale a settembre". Dal 5 gennaio al 13 settembre, per il decennale del vero brodetto sangiorgese De.C.O., in 27 ristoranti verrà cucinato il tipico piatto della nostra città". L’assessore Alessandra Petracci presenta il calendario gastronomico che andrà a coinvolgere la ristorazione nelle serate di venerdì."E’ stato definito un prezzo fisso di 30 euro – prosegue – da oggi è possibile prenotare posti e tavoli fino a settembre chiamando direttamente i ristoranti. L’iniziativa è stata positivamente accolta da coloro che hanno deciso aderire e, siamo certi, troverà l’interesse degli amanti del nostro pescato. Il decennale ha visto lo scorso mese di dicembre un appuntamento divulgativo in porto con il coinvolgimento dell’Unicam. Il prossimo 27 settembre il lungo circuito si chiuderà con il gran finale: in tutti i ristoranti coinvolti verrà preparato il brodetto sangiorgese". L’elenco dei ristoranti: 5 gennaio: Portside, 12 gennaio Minonda, 19 gennaio Assolo, 26 gennaio Altamarea. Febbraio: 2 2 Campanelli, 9 Calypso, 16 Tropical, 23 Delfino Verde.Marzo: 1 Barracuda, 15, Vela, 22 Tre Nodi, 29 Quadrifoglio. Aprile: 5 Cobà, 12 Zulù, 19 Stern, 26 Canto do Mar.Maggio: 3 Onice, 10 Elvezio, 17 Il Caminetto, 24 La Leghina, 31 Excelsior.Giugno: 7 Jolly, 14 Crazy Beachm 21 Settepuntonove, 28 Kursaal.Luglio: 12 ellavista.Settembre: 13 Al Capitano.