Una grande festa in Duomo per don Armando Trasarti

Il 1 novembre 1974, nella Solennità di tutti i Santi, Armando Trasarti veniva consacrato presbitero. In occasione dei 50 anni di sacerdozio, domenica prossima 17 novembre, alle ore 17 in duomo, la chiesa diocesana è invitata a riunirsi insieme al vescovo Rocco Pennacchio per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dal vescovo Trasarti. Un primo momento di festa è già stato celebrato, nel carcere di Fermo dove monsignor Trasarti è cappellano, unico caso in Italia di un vescovo impegnato con i detenuti. Nato a Campofilone il 16 febbraio del 1948, Armando Trasarti viene ordinato sacerdote il 1 novembre 1974 dall’allora vescovo Cleto Bellucci. Numerosi gli incarichi svolti in diocesi: parroco ed amministratore parrocchiale in varie comunità, Vicario Generale, rettore della Cattedrale, Presidente della Fondazione ORAFAC e molto altro. Dopo la morte del vescovo Franceschetti, ricopre anche l’incarico di amministratore diocesano, guidando la diocesi fino all’arrivo del successore di Franceschetti, Conti. Il 21 luglio 2007 viene eletto vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, nella quale entrerà come pastore il 21 ottobre 2007, dopo essere stato consacrato vescovo il 7 ottobre dello stesso anno. Per sedici anni ha servito la diocesi a lui assegnata con passione, dedizione, amore per i preti, la gente, il territorio e soprattutto per i più fragili. Ricordando proprio l’inizio del suo ministero presbiterale, domenica, alle 17 nella Cattedrale di Fermo, l’Arcivescovo Rocco Pennacchio, invita tutti coloro che hanno conosciuto e incontrato il vescovo Armando al 50esimo anniversario dell’ordinazione.