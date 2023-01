"Una manovra penalizzante"

"Anche se si mostra come una medaglia a doppia faccia, c’è apertura al rimborso delle accise che dovrebbe lasciarci ben sperare e che non era scontata". Questa la considerazione di Emiliano Tomassini, presidente sezione trasporti Cna Fermo e titolare della ditta di trasporti Tomassini Emiliano di Monte San Pietrangeli.

Come si presenta, oggi, la gestione dell’autotrasporto in relazione agli aumenti dei costi di carburante? "Parlare delle condizioni degli autotrasportatori non è facile, perché andrebbero considerati tanti parametri che influiscono sulla stabilità o meno della categoria. Certo è che al 31 dicembre c’è stata la scadenza del recupero dei 15 centesimi alla pompa ed ora siamo tornati al costo pieno del carburante ma con apertura al rimborso delle accise che ci permette di tornare a respirare". Ripercorriamo le tappe del rimborso delle accise?

"Il rimborso trimestrale di circa 21 centesimi sul prezzo al litro del carburante è stato istituito nel 2012 con il governo Monti. Una regola mantenuta fino al marzo 2022 quando fu sospesa. Seguì l’intervento di Draghi che a fronte dell’impennata di costi del carburante, a maggio aveva istituito il rimborso di 26 centesimi alla pompa, valido per tutti i cittadini, e di conseguenza il recupero specifico per la categoria autotrasporto, è svanito. A dicembre il nuovo governo ha tolto 15 centesimi sui 26 poi anche i restanti al primo gennaio".

Una manovra annunciata..

"La scadenza del rimborso alla pompa si conosceva. E’ stata una manovra che a mio avviso è andata incontro al popolo, seppur penalizzando la categoria di autotrasportatori anche nell’annullamento del rimborso, inizialmente valido solo per i mezzi green e quindi per chi, tra la categoria di autotrasportatori, aveva investito in parco macchine".

p.p.