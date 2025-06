Una maratona di poesia dedicata a Giacomo Leopardi

Sarà Monte Vidon Corrado, il paese che ha dato i natali al famoso pittore Osvaldo Licini, lo scenario per una maratona di poesia sotto le stelle dedicato al grande poeta Giacomo Leopardi. La manifestazione intitolata ‘Leopardi. Il poeta della luna’ organizzata dall’Isc di Falerone, in collaborazione con i comuni di Falerone, Montappone, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Servigliano si svolgerà dal 27 al 29 giugno nel centro storico di Monte Vidon Corrado con una serie di iniziative tutte legate alla cultura, poesia, musica, laboratori creativi e al territorio nel segno di Giacomo Leopardi e Osvaldo Licini. Fra le curiosità più interessanti, ci sarà la proiezione in anteprima del trailer di ‘Leopardi&Co’ con l’attrice Whoopi Goldberg. Si partirà venerdì 27 alle 21,30 al teatro comunale con lo spettacolo teatrale ‘Leopardi, il poeta della luna’ a cura della Compagnia ‘Teatro Instabile’ di Recanati.

Sabato 28 giugno alle 21,30 sempre al teatro presentazione del libro biografico ‘Paolina Leopardi, all’ombra del poeta’, nell’occasione saranno letti alcuni brani a cura dell’attrice Giulia Poeta.

Domenica 29 la giornata più ricca: alle 15 proiezione del corto ‘Il sabato del Villaggio’ realizzato dagli alunni dell’Isc; alle 16 nel centro storico rievocazione in chiave storica dell’epoca leopardiana; alle 17,30 all’interno della rassegna ‘Non a voce sola’ incontro sul tema ‘All’ordine della poesia’ ospiti Umberto Piersanti e Guido Garufi; alle 19 riflessione sulla ‘Fonte delle felicità umana’ a cura di Stefano Bracalente che proporrà un parallelismo fra Giacomo Leopardi e Osvaldo Licni. Alle 20 nel parco pittorico Licini, aperitivo itinerante; alle 20,30 in piazza della Vittoria cena degustazione a tema (prenotazione obbligatoria 392-3039777); alle 21,30 proiezione del trailer ‘Leopardi&Co’ per chiudere la serata con osservazione astronomica delle stelle.

a.c.