Una mattinata per scoprire la biblioteca

Il 30 marzo scorso abbiamo partecipato ad un’uscita presso la Biblioteca civica e l’Archivio di Stato a Fermo. La visita è stata programmata nell’ambito del progetto del Cnr relativo alla tutela dei beni culturali e ambientali. Abbiamo vissuto una mattinata veramente interessante alla scoperta dei tesori conservati nella biblioteca comunale: manoscritti realizzati in pergamena risalenti ad epoche diverse. Siamo stati molto colpiti dalla varietà dei formati poiché abbiamo potuto ammirare da vicino codici che potevano stare in una mano ma anche altri di formato molto grande, molti impreziositi da illustrazioni e lettere miniate, frutto di grandi fatiche da parte degli amanuensi. La seconda parte della visita ha riguardato l’archivio storico della nostra città. Dopo un primo momento introduttivo abbiamo toccato con mano documenti unici e molto importanti come una bolla papale di Sisto V risalente al XVI secolo, registri catastali e mappe antiche di Ponzano di Fermo. Guidati dalle archiviste abbiamo scoperto che il sistema di numerazione civica delle vie della città, fornisce anche indicazioni sulla contrada a cui la via appartiene. Abbiamo potuto così sperimentare in modo diretto quanto siano importanti luoghi come la biblioteca e l’archivio che preservano documenti e testimonianze del passato dagli attacchi del tempo e dall’incuria dell’uomo.

Classe I C