Una maxi tombolata per il Palio del Mare

Decisa la data per il prossimo Palio. È stata presentata ieri in comune la XVIII edizione del Palio del Mare - terzo memorial Bruno Brasili, che si terrà il primo luglio 2023 lungo le vie del quartiere Faleriense e coinvolgerà, come sempre, i 5 rioni: Balene, Cavallucci Marini, Delfini, Sirene e Squali. Il successo della scorsa edizione, con un format rinnovato per via di una situazione conseguente alla pandemia, ha lasciato molta soddisfazione agli organizzatori, che si sono già messi in moto per preparare la prossima.

"L’anno scorso siamo ripartiti con coraggio anche grazie all’amministrazione comunale che ci ha subito sostenuti, grazie ai cittadini, che hanno risposto come sempre nonostante il periodo difficile; un grazie anche al Consiglio Regionale che per la prima volta ha patrocinato la manifestazione – ha detto Wais Ripa, che precisa – l’edizione 2023 ci sarà e ritornerà al classico format: ogni rione gestirà la sua squadra, la sua coreografia, il suo carro e cercherà già da adesso atleti, figuranti e maestranze per l’allestimento dei carri. L’invito è intanto per la prima iniziativa dell’anno in sostegno del Palio: la tombolata dell’8 gennaio dalle 16 alle 19 al centro sociale anziani di via Pesaro, con ricchissimi premi in palio e un pomeriggio di festa, unità e leggerezza".

Importante il ricordo nei confronti dello storico fondatore del Palio, Bruno Brasili, da parte del presidente dell’Atletica Pse Sante Isidori, che ha ribadito il valore sportivo della staffetta, inserita nel calendario ufficiale della Fidal ed ha ringraziato il consigliere regionale Andrea Putzu, vicino alla manifestazione da sempre.

Lo stesso Isidori è stato premiato dal sindaco Nazareno Franchellucci con una targa celebrativa per il 70esimo anniversario di Porto Sant’Elpidio.

"Per l’impegno profuso nell’organizzazione del Palio del mare, che rappresenta uno degli eventi più importanti del calendario estivo, non poteva mancare un riconoscimento simile all’Atletica e dunque a tutta la macchina organizzativa dell’evento – ha spiegato il sindaco a margine della presentazione dell’evento – il momento del Palio è sempre uno dei più memorabili e lo scorso anno soprattutto è stato, dopo il Primo Maggio, l’evento che ha sancito il ritorno alla normalità. Foto, video e ricordi di quella sera parlano da soli".

Intanto Matteo Simoni, caporione delle Balene, rione vincitore dell’edizione 2022, sollecita tutti a partecipare e presenta gli altri caporioni, che per ora restano invariati: Simone Passamonti per i Cavallucci, Orietta Cicchinè per quanto riguarda i Delfini, Fabio Alcida per le Sirene e infine Michela Incipini per gli Squali.

Nadir Tomassetti