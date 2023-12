Una mostra sugli alberi dall’idea di Rosaria Torquati

Una storia che si legge in verticale, che parla di respiro e di letteratura, di amore per la natura. Nasce da un’idea dell’artista e artigiana di Monte Urano Rosaria Torquati la mostra dedicata agli alberi allestita nella storica sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fermo, in via Perpenti. Un viaggio tra letteratura, storia, poesia, arte e fotografia che attraversa gli alberi in tutti i loro aspetti, a partire proprio dall’opera di Torquati che ha realizzato dei teli in canapa, con la storia del barone rampante di Italo Calvino. Spiega l’artista: "Si tratta di materiale in misto canapa, oggetti tessuti in casa fino alla prima metà del 900, riscoperti e usati come pagine di canapa, tratti dai bauli delle spose, ingialliti come carta di antichi libri. Il barone rampate nasce alla Scentella di Roberto Ferretti, è stato prima uno spettacolo fatto di musica, recitazione e arti visive. Lo spettacolo è stato fatto sull’isola d’Elba, su un eremo, nel 2018, una storia che si presta perché è come se si entrasse all’interno delle piante. Oggi lo portiamo qui, con la speranza che si possa aprire le porte alle scuole e accompagnare i ragazzi alla scoperta di storie infinite". Per la società operaia ci sono Fabrizio Concetti, Giocondo Rongoni e Roberto Capponi a gestire un angolo di grande suggestione, oltre ai pannelli del barone rampante, vere meraviglie uniche, ci sono anche lavori tratti dal libro ‘L’uomo che piantava gli alberi’, con le illustrazioni di Tullio Pericoli, che si confronta con la storia vera di Mario Pazzi, rapagnanese, che nel suo giardino da decenni pianta alberi di tutti i tipi, dal Baobab agli alberi da frutto. E poi, le fotografie del registra Abbas Kiarostami, nel 2001 ospite a Porto Sant’Elpidio e autore di foto di alberi colti proprio sulle strade fermane. Ci sono poi le foto dal Giappone di Yoko Moriama, una ragazza dolce e luminosa che racconta i colori degli alberi in giro per il mondo. E c’è la storia di Giovanni Ercoli che provò a salvare il cedro del Libano al Girfalco. Un viaggio affascinante che si può compiere su prenotazione chiamando il numero 351 6904035