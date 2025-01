’Una notte al cinema’ per gli alunni della scuola Da Vinci

I ragazzi dell’indirizzo creativo della scuola secondaria di primo grado Da Vinci di Fermo quest’anno sono alle prese con il progetto ’Una notte al cinema con Controcampo scuola’. L’iniziativa vede come promotrici principali tre organizzazioni locali: Circolo del Cinema Metropolis a Fermo, di Andrea Cardarelli; Teatro Rebis di Urbisaglia e Associazione Nottenera di Serra de’ Conti, ognuna attiva sul tema della formazione e dell’educazione al linguaggio cinematografico e dei media, cui si aggiunge il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, specializzato sul tema della maieutica reciproca. I ragazzi, guidati dall’esperta videomaker Caterina Marchetti, realizzeranno 3 cortometraggi con la tecnica dello stop motion. I soggetti scelti sono: il mito di Orfeo ed Euridice, per la 1B; il furto della Gioconda, per la 2B; la storia di Ken de Souza, prigioniero inglese presso la Conceria di Fermo ai tempi della Seconda guerra mondiale. Per approfondire quest’ultimo evento nei giorni scorsi la scuola ha ospitato la professoressa Annelise Nebbia, di San Benedetto, che ha raccontato ai giovani l’incredibile storia di Ken de Souza, libro da lei tradotto, che in italiano si chiama "Fuga dalle Marche, prigionia ed evasione di un ufficiale di aviazione inglese (1942- 1944)". I cortometraggi saranno proiettati al Cinema degli Artisti in primavera. I docenti sono parte attivissima e si formeranno con l’esperta Giulia Casagrande.