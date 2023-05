Una notte al liceo classico Filosofia, musica e teatro

Una notte per cantare, per recitare poesie, raccontare storie. Una notte per far capire che chi studia al liceo classico si occupa della vita, delle cose belle, delle parole e delle emozioni, della storia e anche del futuro. un successo di partecipazione e di pubblico l’edizione 2023 della notte nazionale del liceo classico cui ha aderito anche il liceo fermano Annibal Caro, tutti mobilitati gli studenti dell’indirizzo classico, delle scienze umane e del liceo economico giuridico, per qualche ora da trascorrere inseguendo il talento di ciascuno.

Dopo l’apertura curata dal preside Piero Ferracuti, le classi hanno occupato tutti gli spazi possibili per ballare, per parlare di filosofia, per cantare e recitare. C’è stato l’intervento di Massimo Temperini che ha curato una relazione introduttiva per poi dare il via a tutti i momenti di spettacoli che sono andati avanti fino a mezzanotte. È stato il debutto del coro del liceo che ha visto la partecipazione anche dei docenti, curate le scenografie e i costumi, per il laboratorio di pratica filosofica ci sono state anche le scenografie e le maschere realizzate con la collaborazione del liceo artistico e la classe di scenografia guidata dalla docente Vallasciani. C’è stata l’occasione per ammirare i libri antichi e i codici di cui la scuola dispone e che sono custoditi ancora in una biblioteca preziosissima che ha ancora la sede ufficiale inagibile dopo il sisma del 2016, testi che per una sera sono stati mostrati al pubblico di genitori e fermani curiosi. Partecipato e molto apprezzato il convivio che ha riprodotto sapori e profumi dell’antichità greca, per condividere con gli studenti la storia in ogni suo aspetto. E poi, l’affascinante sezione teatrale guidata dall’esperta Giulia Bocciero insieme con il docente di latino e greco Luca Lattanzi, per la prima messa in scena dei ragazzi che vivono il teatro come materia curriculare. E ancora, l’epica, l’inglese, il mondo classico che si fa vivo e vissuto grazie alla creatività dei ragazzi, a testimoniare la forza della cultura e l’importanza di vivere di cose belle e di talento da scoprire. Hanno chiuso la lunga giornata i ragazzi del quinto anno, che hanno drammatizzato un brano tratto dalle Argonautiche di Apollonio Rodio, ‘La notte di Medea’, per dare appuntamento alla prossima notte del liceo.