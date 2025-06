Una nuova app per gestire i servizi pubblici

Un passo concreto verso la digitalizzazione dei servizi pubblici e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. È questo lo spirito con cui la società partecipata SGDS Multiservizi S.r.l. ha presentato in conferenza stampa, la sua nuova app, uno strumento che promette di rivoluzionare il modo in cui gli abitanti di Porto San Giorgio interagiscono con i principali servizi comunali. Il presidente della società, Giovanni Lanciotti, ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza di innovare per essere sempre più vicini alle persone: "Questa app rappresenta un cambiamento importante. Vogliamo che ogni cittadino possa accedere in pochi secondi a servizi fondamentali. Non è solo un app, è un nuovo modo di concepire il rapporto con i servizi comunali ".

L’app racchiude in un’unica piattaforma digitale tutti i servizi affidati alla SGDS: igiene urbana, farmacia, mensa scolastica, rete gas, isole ecologiche, ritiro rifiuti ingombranti, contatti e orari, segnalazioni dirette al gestore. Prossimamente verrà inerita anche la gestione del porto turistico. Ogni funzione è rappresentata da icone chiare per guidare l’utente in modo rapido. Il design è stato ideato per offrire un’esperienza semplice ma completa, accessibile a tutte le fasce di età.

L’ingegnere Raffaele Rizza, che l’ha realizzata è stato il principale relatore dell’evento, ha evidenziato il valore aggiunto tecnologico dell’applicazione, progettata per essere immediata e fruibile anche da chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali. "È uno strumento per semplificare, non solo per informare – ha spiegato –. Dietro ogni funzione c’è una logica di servizio ". Dopo l’intervento del relatore, spazio ai responsabili dei vari settori aziendali, che hanno riferito come la digitalizzazione interna abbia portato benefici da un punto di vista organizzativo.

Con l’uso dell’app sarà infatti possibile prevenire disservizi, segnalare criticità in tempo reale e accedere a informazioni sempre aggiornate. A portare il proprio saluto e a chiudere l’incontro è stato il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini che ha ringraziato il presidente Lanciotti, l’ingegner Rizza e tutto il team SGDS per il grande lavoro svolto. "È un orgoglio vedere la nostra città dotarsi di strumenti innovativi e funzionali. Questa app è una risposta concreta ai bisogni quotidiani delle famiglie, dei professionisti, degli anziani e dei giovani. È un passo verso un futuro fatto di servizi più vicini, più semplici, più umani".