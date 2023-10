Una nuova mostra targata Vittorio Sgarbi

L’aveva annunciato e ha mantenuto la promessa Vittoria Sgarbi, ormai amico vicinissimo alla città di Fermo: arriva a Palazzo dei Priori una nuova mostra-evento, per coprire il periodo che da Natale 2023 fino alla primavera inoltrata del nuovo anno. Dopo il successo de ‘I pittori della realtà’ che ha visto la scorsa stagione ben 15 mila visitatori, Fermo si prepara ad ospitare un’altra esposizione di rilievo, un evento di grande spessore culturale che non mancherà di essere cassa di risonanza per la città e per le sue bellezze storiche e artistiche. Protagonista sarà l’opera di due grandi artisti come Antonio Ligabue ed un fermano come Giuseppe Pende. Il progetto, approvato in Giunta, verrà finanziato anche dalla Regione Marche ed avrà la direzione artistica di Marzio dall’Acqua e di Vittorio Sgarbi, che pure aveva curato la precedente mostra, sigillandone con scelte e allestimento il successo a livello nazionale e non solo, evidenziato anche dai maggiori mass media e dai social. Dal periodo a ridosso del Natale, la mostra potrà essere ammirata in diversi periodi festivi e ponti che favoriscono usualmente uscite e visite nelle strutture museali.Soddisfazione per questo nuovo evento che segnerà la stagione culturale cittadina è stata espressa dal Sindaco Paolo Calcinaro che ha dichiarato: ""Si tratta di un altro passo molto importante per la visibilità della città dopo il successo dell’ultima mostra, stiamo definendo le tracce di questa nuova esposizione che verterà su due pilastri che sono un artista di fama mondiale ed un nostro artista che è uno scrigno di molte gemme, i quali avranno un ulteriore palcoscenico pubblico nazionale". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei sottolinea che gli uffici e Maggioli che gestisce le strutture museali sono già al lavoro per quello che si spera sarà un nuovo allestimento di successo, con i nomi di Ligabue e Pende insieme a portare nuove emozioni e tutta la bellezza della grande arte.