Una nuova pianta per ogni nascita

La Giunta municipale di Porto San Giorgio, vista la legge che istituisce la Giornata nazionale degli alberi, da celebrare il 21 novembre, col fine di perseguire l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni e ritenuto di voler celebrare la Giornata nazionale degli alberi condividendo la finalità della stessa. Inoltre, dando atto che per la migliore riuscita dell’iniziativa sarà coinvolto l’assessorato all’Ambiente, il gruppo Scout Agesci Porto San Giorgio e le famiglie dei nuovi nati dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2024. La celebrazionesi terrà al Parco comunale di Villa Colli e nell’area verde Santa Vittoria (adiacente via Edison), nella data differita festiva di domenica 24 novembre al fine di garantire una maggiore partecipazione da parte delle famiglie. Ad ogni nuovo nato dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2024 verrà dedicato una nuovo albero da piantare e su ciascuno verrà apposta una targhetta con il proprio nome. Così la Giunta ha deliberato di organizzare la celebrazione della Giornata nazionale degli alberi 2024 fissandolo per il giorno domenica 24 novembre 2024 al parco di villa Colli e nell’area verde di santa Vittoria.