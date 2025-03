Una nuova sede per il sindacato Uil

È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova sede della Uil, in via Mazzini. Al taglio del nastro sono intervenuti la segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, il sindaco Massimiliano Ciarpella, l’assessore alle attività produttive, Maria Laura Bracalente, e i responsabili territoriali del sindacato, oltre al consigliere regionale, Andrea Putzu. Il locale scelto ospitava un’ex pizzeria, era rimasto chiuso per qualche tempo e, con l’apertura degli uffici del sindacato ora torna a nuova vita, essendo peraltro anche più ampio rispetto alla vecchia sede elpidiense della Uil per cui potrà ospitare anche i servizi Caf e patronato Ital. Il sindaco Ciarpella ha consegnato alla Mazzucchelli un attestato di riconoscimento augurando buon lavoro ai sindacalisti. "Riguardo la situazione economica e sociale di questo territorio – ha detto la Mazzucchelli – siamo ancora alle prese con dati preoccupanti che vedono le Marche impoverirsi e le imprese del manifatturiero, che nel fermano sono tante, far fatica ad affrontare le esigenze del quotidiano". Info: 0734.991065 o via mail caf.portose@uilmarche.com.