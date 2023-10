Una nuova sezione arricchisce la Pinacoteca

Nasce un nuovo angolo di museo, ad arricchire l’offerta della Pinacoteca Civica di Fermo. Nella sezione saranno ammirabili le opere, fra gli altri, di Jacobello del Fiore, Andrea Da Bologna, il Maestro di Sant’Elsino, Francescuccio di Cecco Ghissi, Vincenzo Pagani. Settore Musei del Comune, restauratori, ditte in questi giorni sono al lavoro per preparare al meglio l’inaugurazione con visita guidata fissata dall’amministrazione Comunale per il prossimo 29 ottobre e l’Open Day per tutti il 1 novembre. Uno spazio che parla di religiosità, di una preghiera che si fa arte: "Un passo importante, spiega il sindaco Calcinaro, che mancava, dopo tanta attesa, la città ed il territorio avranno così, dopo l’apertura, nella disponibilità un nuovo spazio di grande bellezza e fascino, tutto da ammirare, insieme a tutto il vasto patrimonio culturale di Fermo".

"Nel sopralluogo fatto con il sindaco, abbiamo vissuto un’emozione particolare, aggiunge l’assessore alla cultura Micol Lanzidei , nel vedere come questa nuova sezione stia prendendo forma, una sezione ad hoc che completa il lavoro certosino condotto nella nostra offerta museale dopo il terremoto del 2016. Uno spazio che mancava dai tempi del sisma e che rappresenta il giusto coronamento nella proposta culturale dei musei cittadini".

a.m.