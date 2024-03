Una panchina gialla a scuola per dire no a ogni bullismo

Inaugurata alla scuola elementare la panchina gialla dell’associazione ‘Helpis Onslu’ di Pavia per dire no al bullismo. Una cerimonia molto partecipata con gli alunni, la maestra Mariolina Staffolani, la preside dell’Isc di Falerone Simona Flammini e il sindaco di Servigliano Marco Rotoni, a cui hanno presenziato anche il presidente della Provincia Michele Ortenzi, la presidente della Commissione pari opportunità della regione Maria Lina Vitturini, il presidente dell’associazione ‘Helpis’ Gino Fanelli; gli amministratori di Massa Fermana e Falerone, i presidenti e delegati delle associazioni Pro Loco, ‘Casa della Memoria’, ‘Albero dei Talenti’ e il parroco don Mauro Antolini che ha impartito la benedizione. "Tutti i bambini – racconta Staffolani – hanno lavorato realizzando le scenografie, ridipingendo la panchina, elaborato lettere e tanto altro ancora". Quella di Servigliano è la panchina ‘Gina 77’: tutte le panchine si chiamano ‘Gina’ e sono numerate perché uniche in tutta Italia (la ’Gina 50’ è alloggiata alla Camera). "Un’iniziativa condivisa di grande respiro e di riflessione per i nostri giovani, per i genitori, per il mondo dell’associazionismo, e per le Istituzioni intervenute – commenta Marco Rotoni -. Un ulteriore momento di crescita nel lavoro di formazione di una identità comune. Un apprezzamento significativo alla sensibilità educativa del corpo docente e della dirigente scolastica ed un ringraziamento sentito al presidente della Onlus Helpis".

Alessio Carassai