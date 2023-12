Una panchina per i donatori

Una serata toccante a Torre San Patrizio con l’inaugurazione dell’angolo del donatore e della panchina rossa dedicata ai donatori di organi. Serata intensa che ha visto anche testimonianze toccanti come quella di Samantha Cirluini e Fiorenza Damen. A fare gli onori di casa il primo cittadino Luca Leoni insieme a presenze importanti come quelle della dottoressa Daniela Fiore, dei presidenti Aido Emanuele Santarelli e dell’Avis Roberto Ripani. Prima l’inaugurazione dell’angolo del donatore e della panchina rossa dedicata proprio ai donatori di organi: un taglio del nastro che alza il sipario su un angolo, quello di via Mazzini appunto, pronto ad arricchirsi nel 2024 con un’opera disegnata da Mirko Amaolo e dedicata ai donatori di sangue.