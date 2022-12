Una passeggiata alla scoperta dei monti Sibillini

Promosso dalle guide locali dell’Aigae si terrà domani 31 dicembre una suggestiva passeggiata di trekking di circa 8 chilometri di livello T adatta anche a famiglie con bambini per ammirare i paesaggi dei monti Sibillini. Un bellissimo anello lungo i sentieri dei boschi di Montefalcone e Smerillo. Oltre al panorama i visitatori potranno ammirare tanti fossili. Chi fosse interessato riceverà tutte le info al momento della prenotazione contattando 328-0269840 (Paride anche per whatsapp). Iscrizioni aperte fino alle 21 di oggi, il ritrovo per la partenza è fissato alle 9,15 di sabato da Montefalcone. Consigliata attrezzatura tecnica, durata 5 ore. In caso di maltempo la passeggiata verrà cancellata.

a. c.