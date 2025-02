"Una perfetta organizzazione"

Per la seconda edizione consecutiva del Micam tra gli Emerging Designers, uno spazio era riservato a Giovanni Morelli, di Monte Urano, col suo brand Gio Milano. Morelli, che riscontro ha avuto da questa partecipazione alla fiera delle calzature? "Lo scorso anno, ero un po’ titubante sul discorso Micam, mentre a fine fiera, mi sono complimentato con l’organizzazione per come hanno gestito quest’area, allestita in maniera perfetta, con tanta comunicazione, tante persone che sono venute a vedere".

Dopo due partecipazioni, che risultati ha avuto alla fine? "Tanti contatti, abbiamo anche fatto diversi ordini, acquisito diversi clienti esteri, Olanda, Germania, Corea, Giappone, Grecia per contatti importanti a livello commerciale".

E le produzioni delle calzature? "Le facciamo appoggiandoci ad aziende delle nostre zone, nel fermano poi, secondo quello che facciamo decidiamo di realizzare alcune parti in Italia, altre all’estero. L’anno scorso, la collezione di scarpe (solo donna, ndr), era tutta in crochet fatto a mano e la produzione è stata fatta all’estero, in Asia, per un discorso di capacità produttiva e manualità".

Che modelli per questa stagione? "Gio Milano ha proposto 5 modelli: ballerina, mocassino, paraboot e boots. Abbiamo convertito la nostra collezione in cachemire (ma anche pony, pelle pull up e crosta lasciata allo stato grezzo) e le produzioni arrivano dall’Asia".

