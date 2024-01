Una piscina terapeutica con i fondi dell’Europa

Progetto di ampliamento della struttura sanitaria in via Leonardo da Vinci proposto dall’ Azienda sanitaria territoriale di Fermo - cessione gratuita di porzione di particella di suolo. E’ il più importante punto all’ordine del giorno che il prossimo consiglio comunale sarà chiamato a discutere. L’argomento è posto in maniera tale che potrebbe non risultare intellegibile e non coglierne in pieno l’importanza, che invece ha. Chiediamo delucidazioni in proposito al consigliere regionale, Marco Marinangeli, che notoriamente è molto ben informato sulle questioni della sanità fermana, specie sangiorgese: "Il progetto di ampliamento della struttura sanitaria distrettuale a cui si fa riferimento – spiega - riguarda la costruzione nei pressi del vecchio ospedale di Porto San Giorgio di un nuovo manufatto con piscina terapeutica".

Ma perché per effettuarne la redazione l’Ast chiede la cessione di una porzione di suolo? "Perché l’elaborato ricade quasi tutto su proprietà della stessa azienda sanitaria tranne che per quel frustolo di terreno comunale che servirà a completare l’area di copertura del progetto". E’ risaputo che la Regione ha deciso di finanziare l’opera con 2.200.000 del Pnrr e assunto l’impegno di intervenire finanziariamente qualora non bastassero: "Per essere più precisi – asserisce Marinangeli – l’opera è stata finanziata col Pnrr nella misura Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; Case della Comunità e presa in carico della persona". A cosa sarà adibita la nuova struttura? "Certamente ad attività di riabilitazione, andrà a potenziare un servizio di medicina fisica e riabilitativa peraltro già molto efficiente e di grande qualità a Porto San Giorgio. Soprattutto nelle fasi post operatorie la riabilitazione in acqua fa sì che il paziente possa ricominciare il prima possibile ad effettuare movimenti che aiutano il muscolo o l’articolazione a riprendere la tonicità che serve per ritornare alla vita di tutti i giorni. La costruzione della piscina sarà il completamento di un servizio riabilitativo che già viene svolto in modo ottimo a Porto San Giorgio in locali ristrutturati, con la disponibilità di 14 posti letto e dotazione di macchinari, come il robot, di ultima generazione: "L’aggiunta della piscina sarà il completamento di un’eccellenza", la sua chiosa.

Silvio Sebastiani