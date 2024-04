Una poesia per poter ’crescere insieme’ . La II D premiata al concorso ’La foglia d’oro’

"La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere." Come spiega Italo Calvino, la poesia riesce a condensare l’infinito in qualcosa di delimitato, poche parole evocano profondità di sentimenti e sfaccettature. Il nostro prof di italiano, Litantrace, introducendoci a questo stile di scrittura ci ha aperto gli occhi. È stato come fare un viaggio all’inizio difficile poi gioioso, come quello di Dante. Ci siamo così impegnati nella scrittura di poesie che ci ha anche aiutato a conoscerci meglio. Abbiamo presentato alcuni nostri componimenti in una cerimonia pubblica a Montottone per la festa dell’albero, per poi cimentarci con il concorso di poesia ‘La foglia d’oro’ indetto dalla Pro loco e dal Comune di Montefalcone Appennino. Il tema del concorso nazionale, era ‘il cambiamento’, inteso nei suoi significati simbolici, poetici e letterari. Abbiamo lavorato in diversi gruppi per poi scegliere un singolo testo ed insieme modificarlo, integrarlo e ideare un titolo evocativo. Così è nata la nostra poesia ‘Crescere Insieme’ che paragona le fasi della vita dell’uomo con quelle di un albero, vincendo il secondo premio del concorso la cui giuria era composta anche da docenti dell’Università di Macerata. La nostra idea è stata considerata ‘delicata e originale’ e (come recita la motivazione) "il rapporto affettivo e simbiotico tra i due protagonisti viene espresso in modo quasi cinematografico". Il 17 febbraio, al teatro di Montefalcone, eravamo tutti molto agitati e quando siamo stati invitati a salire sul palco per ritirare il premio (libri e un manufatto raffigurante una foglia d’oro) ci siamo sentiti invadere da emozioni contrastanti. È stato un viaggio davvero speciale e lo è stato ancor di più "Crescere Insieme" scrivendo poesie.

Classe II D