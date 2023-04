"Una politica di decoro urbano"

Dinanzi alla ormai consueta sala affollata di cittadini, il candidato sindaco Gian Vittorio Battilà ripete il leti motiv della ‘cura’ pensata per la città: "Le criticità in cui l’amministrazione del Pd ha ridotto lavoro, sociale, turismo e sicurezza sono risolvibili con una seria politica di decoro urbano e la creazione di una mobilità in grado di unire la città da nord a sud". Le attività illecite vanno scoraggiate anche col potenziamento della videosorveglianza con telecamere Ocr, pensando ad agevolazioni sulle imposte comunali per privati che volessero partecipare economicamente all’installazione di nuove telecamere, e aumentando i vigili urbani operativi, creando un nucleo con competenze nell’antidroga. Questione rumore in centro città: "Utilizzare l’ex Serafini, facilmente raggiungibile a piedi da via Cesare Battisti per dirottarvi gli eventi più partecipati evitando che creino disagio nell’abitato".