Una residente di Alteta: "Non ricevo più la mia posta e non riesco a contattare nessuno"

"Non ricevo più la posta da circa due settimane, alcune bollette sono tornate indietro e sono preoccupata perché non riesco a contattare nessuno del servizio postale". Sono le parole di Luciana Monteverde, residente nelle campagne di Alteta, frazione di Montegiorgio, che ha tentato più volte di risolvere il problema purtroppo senza riuscirci. "Da circa due settimane non ricevo più la posta – racconta Luciana Monteverde – una situazione anomala anche perché fino a quel periodo ho ricevuto tutto regolarmente, anche quando la strada che essendo bianca nel periodo dei nubifragi di primavera presentava delle grosse buche, tutto era andato regolarmente; poi di punto in bianco non è arrivato più nulla. Mi sono accorta del problema perché normalmente i primi del mese arriva la bolletta dell’acqua, ho chiamato l’azienda che mi ha spiegato che la bolletta era stata regolarmente spedita ed era tornata indietro; situazione analoga anche un una seconda bolletta; senza considerare spedizioni di alcuni pacchi che dovrebbero arrivare. Tempo che le bollette che già hanno subito aumenti per effetto dei costi dell’energia possano tornare e dovrò pagare anche le morosità. Ho provate in più occasioni al mattino e al pomeriggio a contattare l’ufficio di Poste Italiane di Servigliano, che mi dicono essere quello di riferimento di zona, ma non sono riuscita a parlare con nessuno. Temo che questo inconveniente posso crearmi molti disagi con il trascorrere del tempo, ma nonostante i tentativi è tutto fermo da settimane".

a.c.