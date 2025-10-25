Una rete illegale di 50 metri sequestrata dalla capitaneria

Una rete da pesca calata illegalmente lungo la costa sangiorgese. Durante un controllo di routine la Capitaneria ha individuato in mare nei pressi dello chalet Lo Storione circa 50 metri di rete collocata in zona vietata alla pesca: priva di qualsiasi segnale identificativo e con l’attrezzatura non recante targhette o galleggianti contrassegnati, risultava in palese violazione delle norme che regolano le attività di pesca e tutela dell’ambiente marino. Il materiale è stato recuperato e posto sotto sequestro, mentre gli accertamenti successivi non hanno consentito di risalire ai responsabili dell’illecito, che si è verificato lo scorso mese di marzo. Dopo la regolare pubblicazione all’albo pretorio del Comune, il comandante del Compartimento marittimo, Giuseppe Quattrocchi, ha ora firmato l’ordinanza di confisca. Poiché non sono emersi i trasgressori, non è stato possibile applicare alcuna sanzione pecuniaria, ma il provvedimento ha disposto comunque la confisca definitiva della rete e dell’ancorotto in ferro recuperati in mare. Si tratta di un atto che conferma l’attenzione della Guardia Costiera nel contrastare la pesca irregolare e nel preservare le risorse biologiche del litorale.