’Una risorsa d’Amare’ per le giovani generazioni

’Una risorsa d’Amare’ è il titolo slogan di un evento di grande valore educativo e culturale che l’amministrazione dedica agli studenti delle scuole sangiorgesi. Due giornate, il 10 e l’11 di aprile, per loro di full immersion in tutte le problematiche attinenti il mare, con l’intervento di guardia costiera, educatori esperti, biologi marini, istruttori subacquei rappresentanti di categoria professionisti. Promotore dell’iniziativa l’assessore all’ambiente Fabio Senzacqua: "Ancora una volta – sono le sue parole – Porto San Giorgio si appresta a diventare un vivace laboratorio didattico a cielo aperto. L’iniziativa è gestita dall’Associazione Argonauti, da Ocean soul Divers e Comune".

L’evento è programmato per il 10 e l’11 aprile 2025 in concomitanza con la Giornata del Mare. Il 10 aprile vedrà protagonisti gli alunni della scuola primaria di incontri e laboratori. Un focus sarà dedicato a problematiche quali l’inquinamento e il cambiamento climatico. Un contributo speciale arriverà dall’associazione Liberi nel Vento, che attraverso le testimonianze dei suoi atleti, normodotati e con disabilità, dimostrerà come lo sport possa essere uno strumento di inclusione. L’istruttore Giuseppe Di Donna illustrerà l’importanza della subacquea per la salvaguardia della biodiversità marina, per l’educazione ambientale e la sicurezza sarà illustrata dall’istruttore Giuseppe Di Donna. Sono previsti anche laboratori specifici sulla biologia marina, con un focus sulle tartarughe, sulle correnti marine sull’inquinamento e sulle tecniche di salvataggio in mare.

L’11 aprile l’attenzione si sposterà sugli studenti della scuola secondaria di primo grado, che si riuniranno nella sede dell’Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia). Incontreranno il personale della Guardia Costiera, che illustrerà il proprio ruolo nella gestione delle risorse marine e nella sicurezza in mare e sulle coste. Saranno presenti anche rappresentanti della Croce Rossa Italiana e della Croce Azzurra d San Giorgio, che effettueranno una dimostrazione di soccorso a terra. Biologi marini e istruttori subacquei affronteranno temi di attualità e guideranno una prova pratica di salvataggio in mare. Un momento cruciale sarà dedicato alla spiegazione delle tecniche di compensazione subacquea e alla sensibilizzazione sui rifiuti marini, con un’introduzione ai principi della citizen science come strumento di tutela ambientale: "Una risorsa d’Amare" si conferma un’iniziativa di grande valore educativo, capace di avvicinare le nuove generazioni alla bellezza e alla fragilità dell’ambiente marino.

Silvio Sebastiani