Una sala della biblioteca contro l’orrore nazifascista: il concorso con gli studenti

Ci sono tanti modi per celebrare la Giornata della Memoria e quest’anno, a Sant’Elpidio a Mare, lo hanno fatto con una iniziativa destinata a far durare i contenuti di questa giornata per tutto l’anno e oltre, con la creazione di una sala della biblioteca comunale dedicata, appunto, alla Memoria. "Un luogo in cui saranno raccolti e conservati i materiali prodotti dagli alunni della scuola secondaria di primo grado sui temi della conoscenza dei crimini perpetrati dal nazifascismo" chiarisce il sindaco Alessio Pignotti. Promotori di questo progetto dal titolo ‘Ambasciatori della Memoria’ sono il Comune di concerto con l’Istituto Comprensivo cittadino. Il primo step del progetto è stato quello di individuare, attraverso un concorso rivolto agli studenti, il logo che dovrà contraddistinguere e identificare questa ala della biblioteca e, ieri, in occasione della Giornata della Memoria, sono stati presentati i disegni realizzati dagli alunni e ritenuti meritevoli di attenzione tra i quali una commissione dedicata ha selezionato il vincitore. La scelta è caduta sul lavoro di Sibilla Leoni che ha immaginato per l’aula della Memoria un uomo che sale scale formate da libri con in cima la bandiera con la scritta ‘Libertà’. "Una immagine evocativa e significativa che testimonia quanto la conoscenza sia importante per scuotere le coscienze e renderci liberi" il commento del sindaco Alessio Pignotti e del vicesindaco Roberto Greci. Durante l’incontro con gli studenti al ‘Cicconi’ è stato letto il messaggio inviato dalla senatrice Liliana Segre: "Fare memoria significa praticare la vigilanza attiva, oggi più che mai necessaria. La buona manutenzione della memoria aiuta a mantenere in forma la democrazia, il bene più prezioso". "Vogliano formare nelle nuove generazioni una coscienza democratica e per farlo abbiamo bisogno di ambasciatori" ha affermato Pignotti. "La nostra biblioteca – ha concluso Greci – deve diventare uno strumento di conoscenza che porta alla libertà di pensiero, L’ambasciatore porta un messaggio, di storie e di vite che meritano di essere raccontate per dare significato al passato".

Marisa Colibazzi