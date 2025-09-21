Una Samb troppo brutta per essere vera

SAMB

0

CARPI

1

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zoboletti 6 (31’ st Sbaffo), Pezzola 5,5, Dalmazzi 6,5 (18’st Vesprini 6), Tosi 5 (1’ st Battista 6); Alfieri 5,5, Candellori 6; Konate 6, Tourè N. 5,5 (26’ st Tourè M. 6), Marranzino 5 (1’ st Paolini 6); Eusepi 6. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Sbaffo, Vesprini, Chiatante, Tourè M., Iaiunese, Scafetta, Tataranni. All. Palladini 6

CARPI (3-4-2-1): Sorzi 6; Rossini 6, Panelli 6, Zagnoni 6; Cecotti 6 (37’ st Verza sv), Amayah 6,5 (37’ st Figoli sv), Rosetti 6 (37’ st Pietra sv), Rigo 6,5; Forte 6 (26’ st Casarini 6), Sall 6 (11’ st Gerbi); Cortesi 7: A disposizione: Sacchetti, Pert, Stanzani, Casarini, Lombardi, Maharani, Tourè Mohamed Saliou, Arcopinto, Visani, Pietra. All. Cassani 6,5

Arbitro: Alberto Poli di Verona 6 Assistente 1: Paolo Tomasi di Schio Assistente 2: Mateo Sadikaj di Mestre Quarto Ufficiale: Valerio Pezzopane di L’Aquila Operatore FVS: Emanuele Bracaccini di Macerata

Rete: 27’ st Cortesi

Note: Un minuto di raccoglimento per ricordare il giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso. Spettatori 5.917 circa di cui 78 provenienti da Carpi. Ammoniti Cecotti , Pezzola (S), Tosi (S), Cortesi . Angoli 5-4 per il Carpi. Recuperi. 3’ pt, 6’ st

Seconda sconfitta consecutiva al Riviera per la Samb. Dopo il Forlì passa anche il Carpi. E’ bastato un gol di Cortesi al 27’ st a regalare i tre punti alla formazione emiliana. Una gara che ha visto una Samb in difficoltà nella costruzione del gioco e soprattutto senza la vis agonistica delle precedenti partite. Palladini recupera l’attaccante spagnolo Konatè. Out Zini, Napolitano e Martins per un problemino muscolare. All’ 8’ Cecotti cade in area. L’arbitro non ravvede il fallo ma Cassani si gioca la carta FVS. Poli di Verona, dopo avere visionato le immagini, ammonisce per simulazione il numero sette emiliano. Ci provano Nouhan Tourè e Candellori masenza impensierire più di tanto Sorzi. Primo cooling break al 24’pt. La Samb ci prova ma è il Carpi a rendersi pericoloso nei minuti finali del primo tempo. 42’ Cortesi davanti a Orsinia spara alto sulla traversa.

Al secondo di recupero, è provvidenziale Dalmazzi sulla linea di porta. Ad inizio ripresa, Palladini cambia la catena di sinistra con l’ingresso di Battista per Tosi e di Paolini per Marranzino. Ed è subito Samb con Eusepi che di testa sfiora la traversa su cross dalla destra di Candellori. Si infortuna Dalmazzi ed al suo posto ecco Vesprini al suo esordio in Serie C. Al 27’ il Carpi passa in vantaggio con Cortesi che elude la retroguardia rossoblù e batte Orsini con un preciso destro. La risposta della Samb è affidata al solito Konatè che impegna Sorzi. Entra anche Sbaffo, Palladini passa alla difesa a tre ma il Carpi chiude bene ogni varco. Nei sei minuti di recupero, Orsini limita il passivo su Gerbi con i rossoblù si giocano poi la carta FVS per un presunto fallo di mano in area ma per l’arbitro è tutto regolare. E finisce così con la Samb catechizzata dalla Curva Nord che ha chiesto sempre il massimo impegno a partire dalla trasferta di martedì a Perugia.

Benedetto Marinangeli